Automotive, a giugno crolla produzione auto in Italia

(Teleborsa) - A giugno 2024, secondo i dati ISTAT, lGuardando ai singoli comparti produttivi del settore - spiega ANFIA - l’indice della fabbricazione di autoveicoli (codice Ateco 29.1)a giugno 2024 e diminuisce del 19,6% nei primi sei mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023; quello della fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (codice Ateco 29.2) cresce dello 0,2% nel mese e del 13,9% nel cumulato,ve quello della fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori risulta invcalo del 15,6% a giugno e del 18% nel periodo gennaio-giugno 2024.sottolinea che il compartosi colloca nel contesto di una produzione industrialevitaliana complessiva ancora in flessione a giugno 2024 rispetto ai livelli del sesto mesevdello scorso anno: l’indice della produzione industriale nel suo complesso chiude, infatti, a -2,6% a giugno e a -3,2% nei primi sei mesi dell’anno in corso rispetto allo stesso periodo del 2023.in senso stretto (escluso il comparto Costruzioni) registra una variazione negativa del 4,7% a maggio 2024, ultimo dato disponibile (-4,4% sul mercato interno e -5,5% sui mercati esteri) e chiude i primi cinque mesi dell’anno a -2,6% (-3% ilmercato interno e -1,8% i mercati esteri).nel suo complesso presenta una flessione del 19,5% a maggio (ultimo dato disponibile), a causa di una componente interna in calo del 19,2% e di una componente estera a -19,8%. Nei primi cinque mesi del 2024, il fatturato calainvece del 6,8% (-12,1% il fatturato interno e -1,5% quello estero).Infine,per autoveicoli e loro motori presenta una variazione tendenziale negativa del 17,3% a maggio (-27,3% la componente interna e -3,6% la componente estera). Nel periodo gennaio-maggio 2024, l’indice del fatturato di questo comparto registra un decremento del 7,2%, con un calo del 14,2% della componente interna e una crescita dell’1,6% della componente estera.