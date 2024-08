Commercio al dettaglio in calo a giugno: tiene la GDO mentre soffre il piccolo dettagliante

(Teleborsa) -. Secondo l'ultimo rapporto dell', le vendite al dettaglio a giugno 2024 registrano unasia in valore sia in volume. Sono in diminuzione sia le vendite dei(-0,2% in valore e -0,3% in volume) sia quelle dei(-0,2% in valore e in volume)., in termini congiunturali, le vendite al dettaglio sono incosì come quelle dei beni alimentari, mentre le vendite dei beni non alimentari sono stazionarie in valore e registrano un leggero calo in volume (-0,1%)., si registra unadeterminata soprattutto dall’andamento delle vendite degli esercizi non specializzati a prevalenza alimentare della grande distribuzione. Ildelle vendite, invece, mostra unache interessa entrambi i settori merceologici.Lesono in crescita dello 0,1% in valore e in calo dell’1,6% in volume, mentre quelle dei beni non alimentari diminuiscono sia in valore sia in volume (rispettivamente -1,7% e -1,9%). Per quanto riguarda i, si registrano variazioni tendenziali negative per quasi tutti i gruppi di prodotti. Risultano in aumento solo i, cura della persona (+3,3%) e(+2,5%), mentre registrano il calo più consistente(-5,1%) e(-5,0%).Tra le forme distributive, nello stesso arco temporale, si nota una crescita delle vendite dellamentre diminuiscono le vendite delle imprese operanti sue quelle al di fuori dei negozi (-4,2%) e il commercio elettronico (-3,9%).