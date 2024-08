Ricerca: arriva CRESCO7, il nuovo supercomputer in funzione all'ENEA

(Teleborsa) - Si chiamail nuovoche sarà operativo presso il Centro Ricerche di Portici (Napoli). "CRESCO7 sarà a disposizione di enti, organizzazioni di ricerca, università e imprese ad alto contenuto tecnologico in molti settori. A titolo di esempio, lo studio dei cambiamenti climatici, le previsioni dell'inquinamento atmosferico e lo sviluppo di nuovi materiali per la produzione di energia rinnovabile", evidenzia– spiega l'ENEA in una nota – ha la capacità di effettuare circae va ad affiancare il sistema di CRESCO6 (1,4 PetaFLOPS), il precedente supercalcolatore dell'ENEA, inaugurato nel 2018.Fra gli aspetti più rilevanti della nuova infrastruttura, lae, in particolare, al recupero di calore prodotto dai sistemi di supercalcolo che verrà riutilizzato dal Centro di Ricerca ENEA di Portici per riscaldare gli ambienti e l'acqua sanitaria, rispettivamente, durante i periodi invernali e estivi.Il nuovo supercomputer ha dimensioni inferiori rispetto a CRESCO6 e presentache lo distinguono dai predecessori. In particolare, un nuovo sistema operativo (AlmaLinux9.2); un nuovo gestore delle code di sottomissione di job (SLURM) e una nuova tipologia di file system parallelo (LUSTRE). In affiancamento a CRESCO6, CRESCO7 conferma il posizionamento dei supercalcolatori CRESCO di ENEA tra le maggiori risorse di calcolo pubbliche a livello nazionale."Tutte queste caratteristiche – spiega– rendono per la prima volta lo stack software di base completamente open source su uno dei supercalcolatori della famiglia CRESCO e saranno il punto di partenza per le future installazioni di grande taglia, come il prossimo sistema di calcolo CRESCO8 (circa 10 PetaFLOPS), la cui messa in esercizio è prevista per l'autunno 2024 a Portici".