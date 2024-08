Crolla la borsa di Tokyo. Tiene la Cina

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta in forte ribasso per la borsa di, dopo il crollo registrato a Wall Street nella seduta di venerdì. Sul fronte valutario, va segnalata la risalita dello yen nei confronti del dollaro, con la prospettiva che la Federal Reserve si trovi costretta a tagliare i tassi in maniera più energica di quanto atteso fino a poco tempo fa.A spingere le vendite sul mercato americano sono stati i timori di un eccessivo rallentamento dell'economia statunitense, dopo iche hanno mostrato assunzioni rallentate più del previsto a luglio e un tasso di disoccupazione salito al livello più alto in quasi tre anni.L'indice giapponesechiude la seduta con un crollo del 13,39%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; tieneche limita le perdite allo 0,80%.Giù la Borsa di(-1,59%); scivola il mercato di(-8,09%).In netto peggioramento(-2,46%); con analoga direzione, pessimo il mercato di(-3,56%).Affonda sul mercato l', che soffre con un calo del 2,41%. Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,34% rispetto alla seduta precedente. Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,35%.Il rendimento dell'tratta 0,79%, mentre il rendimento delè pari 2,12%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:03:45: PMI servizi Caixin (atteso 51,4 punti; preced. 51,2 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,3%)01:50: Partite correnti (atteso 1.790 Mld ¥; preced. 2.850 Mld ¥)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,4%; preced. 0,2%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -0,9%; preced. -0,8%).