Il Comparto chimico italiano prosegue la serie di cinque ribassi consecutivi (-1,91%)

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa dell'L'ha chiuso la giornata a quota 33.576,73 con una perdita di 655,16 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per ilche arretra a 1.442,28, dopo una partenza a 1.459,76.Tra leitaliane, seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,93%.Tra ledi Milano, sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,60%.