Bifire

Piquadro

(Teleborsa) - il 5 agosto 2024 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0005495335Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,0285 EURData di pagamento: 07/08/2024ISIN: IT0004240443Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1483 EURData di pagamento: 07/08/2024