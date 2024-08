Sesa, presentate due liste per il rinnovo del CdA

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha comunicato che sono statein programma all'Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 28 agosto 2024 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 agosto 2024.La, presentata dal socio di maggioranza ITH S.p.A. che è titolare del 53,024% del capitale sociale di Sesa, è composta da: 1) Paolo Castellacci; 2) Alessandro Fabbroni; 3) Giovanni Moriani; 4) Moreno Gaini; 5) Claudio Berretti; 6) Angela Oggionni; 7) Chiara Pieragnoli; 8) Angelica Pelizzari; 9) Giovanna Zanotti; 10) Matteo Biscaglia.La, presentata da un raggruppamento di azionisti titolari complessivamente del 3,8695% del capitale sociale di Sesa, è composta da: 1) Giuseppe Cerati; 2) Antonella Bientinesi.