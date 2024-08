MPS vola in Borsa dopo miglioramento outlook e payout ratio

MPS

istituto di Rocca Salimbeni

(Teleborsa) -, dopo aver chiuso il primo semestre del 2024 con, in crescita dell'87,3% rispetto allo stesso periodo del 2023 (di cui 827 milioni nel secondo trimestre che includono un positivo effetto netto delle imposte per 457 milioni) e sopra le attese.La banca senese haa 1,42 miliardi al 2026 dai 909 milioni che aveva indicato nel piano al 2026 di due anni fa. Inoltre, il CET1 ratio fully loaded è stato confermato ai vertici del sistema bancario: 18,1%, includendo l'utile del primo semestre al netto dei dividendi, condal 50% della precedente guidance al 75%.Il CdA ha approvato il. Il CET1 Ratio è atteso rimanere al di sopra del 18% in arco Piano, assumendo illustrativamente un livello di distribuzione di dividendi in linea con quanto previsto per il 2024, risultando in unanel periodo 2025-2028, sulla base del target CET1 Ratio del 14%. "Ciò offre alla Banca la possibilità di perseguire varie alternative strategiche finalizzate alla creazione di valore", viene sottolineato.Amplia il margine di guadagno l', rispetto ai valori della vigilia e s. Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 4,813 e successiva a quota 4,937. Supporto a 4,689.