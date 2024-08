Adventure debutta a Piazza Affari. Silvana Cozza: "punto di partenza"

Adventure

(Teleborsa) -, digital company leader nel settore delle tecnologie e delle soluzioni digitali, ha debuttato oggi su Euronext Growth Milan.L’azienda è proprietaria di ameconviene.it, comparatore di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni che si posiziona come un punto di riferimento innovativo nel panorama dei comparatori online, distinguendosi per un approccio unico nella raccolta di contatti qualificati e nell'analisi approfondita dei bisogni dei consumatori italiani.Adventure rappresenta la, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Si tratta della trentatreesima ammissione del 2024 su Euronext.InAdventure ha raccolto 4 milioni.Ilal momento dell’ammissione è del 28,57% e ladi mercato all’IPO è pari a 14 milioni., ha detto: “Siamo orgogliosi di questo importante e prestigioso traguardo, unper Adventure. Suonare la campanella di Borsa Italiana è stato un momento che non dimenticherò mai come imprenditore, manager e come cittadina, innamorata del mio Paese.per implementare il nostro piano industriale. Penso all’intelligenza artificiale, all’innovazione e all’impatto sul business delle nuove tecnologie”.