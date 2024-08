BPER Banca, Equita incrementa target price e conferma Hold

Equita

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+3%) ilsu, dopo che la call di presentazione dei risultati 2Q24 ha fornito indicazioni complessivamente positive, senza tuttavia particolari elementi di novità, considerando che la strategia della società e i nuovi target finanziari verranno delineati con il nuovo business plan il 10 ottobre.Post call, gli analisti hanno2024-26 del 3% in media e assunto un payout in crescita progressiva dal 60% al 75% (da precedente 50%), per un DPS sostanzialmente stabile in area 0,6 euro (yield a circa il 13%)."Il titolo tratta a(2026E P/E = 5,5x vs media 6,7x) e offre una remunerazione attraente superiore al 13% - si legge nella ricerca - Con la nuova strategia e target che saranno delineati con il business plan il 10 ottobre, Hold in ottica relativa".