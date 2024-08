Brillante il listino americano dopo i dati sulla disoccupazione

Eli Lilly

(Teleborsa) -, dopo, che hanno attenuato le preoccupazioni di un rallentamento dell'economia e di una potenziale recessione. In particolare, prima della campanella, il Dipartimento del Lavoro americano ha comunicato che le richieste di sussidio alla disoccupazione sono state pari a 233 mila unità nell'ultima settimana, in diminuzione di 17 mila unità rispetto ai 250 mila della settimana precedente e inferiori ai 241 mila stimati dagli analistiSecondo lo strumento FedWatch del CME, gli operatori vedono una probabilità del 70% di unda parte della Federal Reserve a, con la possibilità di altri due tagli entro la fine del 2024. Intanto, il VIX - noto anche come "indicatore della paura" di Wall Street si assetata a 26 punti, in aumento rispetto al minimo di mercoledì ma lontano dal picco di lunedì.Per quanto riguarda leha aumentato le sue previsioni di profitto annuale dopo una trimestrale positiva, con il farmaco per la perdita di peso Zepbound che ha superato 1 miliardo di dollari di vendite per la prima volta in un trimestre.ha tagliato le stime sui ricavi annuali per minori vendite del vaccino COVID.ha alzato le guidance dopo un primo trimestre sopra le attese.Tra gli altriha interrotto la sperimentazione di un farmaco per il cancro ai polmoni;ha svalutato il valore delle sue reti televisive tradizionali di 9,1 miliardi di dollari, un riconoscimento di quanto velocemente lo streaming stia erodendo il modello di business via cavo.Guardando ai, ilè in aumento dello 0,78%; sulla stessa linea, l'guadagna l'1,11% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 5.257 punti. Buona la prestazione del(+1,34%); con analoga direzione, in rialzo l'(+1,26%).