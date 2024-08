Confcommercio: aumentate le risorse per il credito d'imposta nella ZES del Mezzogiorno

(Teleborsa) - Ilesprimeper il provvedimento licenziato dall’odierno Consiglio dei Ministri chel’entità delle risorse disponibili per il riconoscimento del credito d’imposta per gli investimenti realizzati nelladal, con la possibilità che le somme stanziate si incrementino ulteriormente mediante utilizzo delle risorse dei programmi nazionali e regionali, finanziati con le risorse della politica di coesione europea 2021 – 2027, relativi alla competitività delle PMI."Dopo la– afferma il presidente nazionale della categoria,– abbiamo immediatamenteper fare il possibile per individuare maggiori risorse e, al contempo, per porre in essere procedure che privilegino progetti concretamente realizzabili"."L’odierno provvedimento – conclude de Nuccio – recepisce tali indicazioni ed è indubbiamente positivo. Un particolare ringraziamento deve essere rivolto al Ministro Raffele Fitto per l’ascolto e per l’impegno nell’per lo sviluppo dei progetti imprenditoriali nel Mezzogiorno".