De Nora su nuovi minimi dopo giudizi negativi da analisti

(Teleborsa) - Il titolo, società quotata su su Euronext Milan e specializzata nell'elettrochimica e nella filiera dell'idrogeno verde, tocca, dopo che gli analisti dihannoda "Buy" e il target price a 11 euro per azione dai precedenti 16 euro. Lo scorso 30 luglio la società ha, dopo aver comunicato di aver chiuso il primo semestre con ricavi paria 400,3 milioni di euro, rispetto a 420,4 milioni nel primo semestre 2023, e un utile netto pari a 40 milioni di euro, rispetto a 46,7 milioni l'anno prima."L'annuncio più recente di De Nora di una revisione al ribasso delle sue stime di crescita arriva", si legge nella nota di Jefferies, dove viene anche fatto notare che dalla quotazione gli obiettivi di fatturato sono stati tagliati di oltre il 40%.Inoltre,haa 15,5 euro per azione dai precedenti 20,5 euro.Industrie De Nora si èin Borsa il 30 giugno 2022 con un prezzo diper azione.A metà seduta i prezzi disono allineati a, per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 8,943 e successiva a quota 8,572. Resistenza a 9,8.