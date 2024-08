FILA, Intesa incrementa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 13,9 euro) ilsu FILA, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella vendita di articoli per le arti visive e plastiche, e confermato lasul titolo a "" visto l'upside potenziale del 69%.Gli analisti hanno. La redditività è stata forte nel 1H24 , con un'accelerazione nel 2Q24, distribuita in quasi tutte le aree geografiche. Sottolineano che l'Europa ha registrato una solida crescita delle vendite nel 2Q24 anno su anno e un buon portafoglio ordini attuale; gli Stati Uniti hanno recuperato a luglio alcuni dei ritardi temporanei causati dall'implementazione del modulo SAP EWM di marzo 2024.Intesa Sanpaolo ha lasciatoprevisto per il 12 novembre 2024, dove si aspetta che l'azienda faccia luce sulla sua strategia riguardante, ad esempio, il suo processo di semplificazione organizzativa e le azioni produttive e commerciali, nonché sulle sue sinergie industriali e commerciali con DOMS, dopo lo spin-off di DOMS.Gli analisti sottolineano che se escludono dall'attuale capitalizzazione di mercato di FILA la, il valore del patrimonio netto di FILA è negativo, al prezzo di mercato attuale di DOMS (26 euro), con un EV/EBITDA sottostante di circa 1,8x.