Giappone, Banca centrale mostra un atteggiamento aggressivo

(Teleborsa) - La Banca centrale del Giappone mostra un atteggiamento aggressivo e prospetta un'E' quanto emerge daiquando alcuni membri del consiglio della(BoJ) hanno sottolineato la necessità di continuare ad aumentare i tassi di interesse. Uno di loro ha affermato che alla fine dovrebbero essere aumentati almeno all’1% circa.Nella riunione di luglio, la BoJ ha annunciato il primo aumento dei tassi di interesse, ponendo fine all'era dei tassi zero/negativi, ma non ha cambiato la sua impostazione tendenzialmente accomodante. Il Comitato di politica monetaria, al termine della riunione, ha annunciato l'aumento del tasso di riferimento di 25 punti, portandolo a circa lo 0,25%, il più alto dal 2008, dal precedente range compreso tra zero e 0,1% ed ha delineato anche un piano per ridurre il suo programma di acquisto di asset.