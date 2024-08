Gruppo Cassa di Risparmio di Asti, utile semestrale balza a 25,4 milioni di euro

(Teleborsa) -ha chiuso il2024 con unindividuale e consolidato pari rispettivamente a 29,7milioni di euro (+11,1%) e a 25,4 milioni di euro (+39,6%). Ilammonta a 154,68 milioni di euro, in aumento del 16,93% sul dato del 30 giugno 2023. Al 30 giugno 2024 il, che corrisponde al rapporto tra costi operativi e margine lordo di intermediazione è pari al 59,6%.Viene segnalato un incremento della(+550 milioni da dicembre 2023 e +1.100 milioni da giugno 2023), sostenuta in particolare dalla crescita del risparmio amministrato (+8% da dicembre 2023, +16% da giugno 2023) e di quello gestito (+6% da dicembre 2023, +7% da giugno 2023), mentre larisulta sostanzialmente costante rispetto a dicembre 2023 e in aumento del 4% da giugno 2023., interamente rappresentati da impieghi economici, si attestano a 7,4 miliardi di euro, in lieve diminuzione dello 0,19% rispetto al 31/12/2023 (rispetto al -1,7% fatto registrare dal sistema bancario italiano nel medesimo periodo).Rafforzamento della: CET 1 Ratio pari a 15,1%, Tier 1 Ratio al 16,8% e Total Capital Ratio al 17,3%. Confermata la robustezza della situazione di liquidità: Liquidity Coverage Ratio (LCR) pari al 223,9% e Net Stable Funding Ratio (NSFR) pari al 169,1%.Cassa di Risparmio di Asti precisa che sono attualmente in corsoda parte della Banca d'Italia e che le risultanze finora evidenziate sono per quanto di pertinenza incluse nei risultati.