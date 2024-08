GVS aumenta guidance su margine EBITDA dopo 1° semestre in crescita

GVS

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, ha chiuso il2024 conpari a 214,8 milioni di euro, in crescita del 1,6% su base annua a cambi costanti e dello 0,7% a cambi correnti.L'è pari a 52 milioni di euro, in crescita del 10,6% rispetto ai primi sei mesi del 2023, con un margine sui ricavi pari al 24,2%, in significativo miglioramento rispetto al margine registrato nei primo semestre 2023, pari a 22,1%. Ilsi è attestato a 22,5 milioni di euro, in crescita del 12,3%.L'al 30 giugno 2024 è pari a 241,6 milioni di euro. La riduzione rispetto al 31 dicembre 2023, pari complessivamente a 10,6 milioni, è dovuto principalmente alla cassa generata dalla gestione operativa (54,4 milioni), al netto della liquidità assorbita dalle variazioni del capitale circolante (1,7 milioni) e impiegata per gli investimenti netti in immobilizzazioni materiali e immateriali di periodo (complessivamente pari ad 19,2 milioni), per gli oneri finanziari netti (9,4 milioni), per il pagamento delle imposte (7,2 milioni) e per la sottoscrizione/rinnovo di contratti di leasing (4,9 milioni).La società conferma, per quanto riguarda il fatturato e l'adjusted leverage ratio, le previsioni comunicate in sede di approvazione dei risultati dell'esercizio 2023, mentrenormalizzato, e si attende pertanto di realizzare nell'esercizio 2024 i seguenti risultati: una crescita low-to-mid single digit del fatturato consolidato rispetto all'esercizio 2023; un margine EBITDA normalizzato in crescita tra i 150 e i 250 punti base rispetto all'esercizio 2023, in aumento rispetto alla precedente previsione tra 100 e 200 punti base; un adjusted leverage ratio previsto al 31 dicembre 2024 in un intorno di 2x.