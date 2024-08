iGenius: Angelo Moratti entra nel CdA

(Teleborsa) -annuncia l’ingresso del fondatore e presidente di Angel Capital Managementgià investitore dell’ultimo round di investimenti, nel proprio Consiglio di Amministrazione. L’esperienza e la visione strategica di Angelo Moratti - si legge nella nota - saranno fondamentali per guidare l’azienda verso una nuova fase di crescita e sviluppo, con uninternazionale e sullo sviluppo diha dichiaratocreare sinergie strategiche saranno fondamentali per il nostro piano di espansione e per il raggiungimento dei nostri ambiziosi obiettivi di crescita".", ha affermatopresidente e fondatore di Angel Capital Management. «Sono impaziente di lavorare con il team per sviluppare nuove opportunità di crescita e per rafforzare le nostre relazioni con partner strategici in Europa e negli Stati Uniti. Sono convinto che insieme possiamo portare iGenius verso nuove vette di successo».