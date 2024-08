Italia divisa in due: temporali al nord e caldo record al sud

(Teleborsa) - Nella notte tra martedì e mercoledì, ilLe regioni settentrionali hanno sperimentato uncon temporali di forte intensità che hanno causato frane e interruzioni stradali, in particolare tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto.Laha emesso un avviso diper il Nord Italia, prevedendo precipitazioni intense, grandinate e forti raffiche di vento su regioni come Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Lehanno ostruito strade cruciali come la Fvg 355 a Sappada e la strada regionale 465 in alta Val Pesarina, ma fortunatamente non si registrano vittime o veicoli coinvolti.Nel frattempo, al, mantenendo le temperature su valori estremi. Si prevede che il Mezzogiorno raggiungerà picchi di calore. L'allerta gialla è stata diramata per diverse regioni, tra cui la Provincia Autonoma di Trento, Basilicata, Calabria, Abruzzo, Molise e Puglia, a causa dei fenomeni meteorologici previsti.la Protezione Civile ha emesso un'allerta pernella serata di oggi, sulla base dei dati del Centro funzionale decentrato della Regione Veneto. L'Italia affronta quindi una situazione climatica estremamente contrastante, con rischi idrogeologici al Nord e emergenze climatiche al Sud.