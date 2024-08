Merck interrompe sperimentazione di farmaco per cancro ai polmoni

Merck & Co.

(Teleborsa) -(conosciuta anche come MSD al di fuori di Stati Uniti e Canada), una delle più grandi società farmaceutiche del mondo, hadi fase 3 KeyVibe-008 in base alla raccomandazione di un comitato indipendente di monitoraggio dei dati.La sperimentazione stava valutando la combinazione a dose fissa sperimentale (coformulazione) di, un anticorpo anti-TIGIT, e pembrolizumab (), la terapia anti-PD-1 di Merck, in combinazione con chemioterapia rispetto ad atezolizumab in combinazione con chemioterapia, per il trattamento di prima linea di pazienti con carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso (ES-SCLC)."Il carcinoma polmonare a piccole cellule, come dimostrano il tasso di sopravvivenza a cinque anni del 7% e i progressi limitati nelle opzioni di trattamento - ha affermato Marjorie Green, vicepresidente senior e responsabile dell'oncologia, sviluppo clinico globale, Merck Research Laboratories - La ricerca innovativa svolge un ruolo fondamentale nel migliorare la nostra comprensione per aiutare i pazienti a raggiungere risultati migliori e, sebbene sperassimo che i risultati sarebbero stati diversi, rimaniamo impegnati a studiare nuovi approcci per trattare questa malattia debilitante".