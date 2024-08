Mirabilandia: Sabrina Mangia nuovo Direttore Generale

(Teleborsa) -Il suo incarico partirà dal primo settembre quandoattuale responsabile del parco,Torinese, classe 1978, sposata e mamma di due figli e residente in Romagna,- si legge nella nota - "ringraziano RiccardoCapo per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, augurandogli di proseguire con successo la propria carriera.