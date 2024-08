Newlat Food, comunicazioni su acquisto e vendita azioni proprie

Newlat Food

Newlat Food

(Teleborsa) -, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ha comunicato che dall'1 al 31 luglio 2024, haal prezzo medio di 12,45 euro per uncomplessivo die haal prezzo medio di 12,2 euro, per uncomplessivo diA seguito degli acquisti e disposizioni finora effettuati, l'azienda agroalimentare italiana detiene 13.702 azioni proprie pari allo 0,03% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,5%.