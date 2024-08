Piazza Affari chiude in ribasso. Crollano Trevi e Technoprobe dopo i conti

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Nessun spunto macroeconomico in Europa. In Giappone, l’avanzo delle partite correnti è sceso a 1.776,3 miliardi di yen, con acquisti nipponici di titoli esteri per 1.960,4 miliardi di yen e investimenti stranieri in titoli giapponesi per 1.802 miliardi di yen. Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono scese di 17.000 unità a 233.000 nella settimana al 3 agosto, al di sotto delle 240.000 del consensus..L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,091. Forte rialzo per l', che segna un guadagno dell'1,50%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 76,19 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +145 punti base, con ilche si attesta al 3,69%.avanza dello 0,37%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,27%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,26%.Prevale la cautela in chiusura a, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,28%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 33.836 punti. Poco sotto la parità il(-0,68%); sulla stessa linea, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,40%.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta dell'8/08/2024 risulta essere stato pari a 2,21 miliardi di euro, in deciso ribasso (-22,26%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,84 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,55 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,44 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,17%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,12%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,11%. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,60%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,02%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,87%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,51%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,39%.del FTSE MidCap,(+7,74%),(+1,85%),(+1,82%) e(+0,93%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -10,54%. Lettera su, che registra un importante calo del 5,78%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,93%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,48%.