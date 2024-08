Politica industriale, Urso vede Orsini: incontro molto costruttivo

(Teleborsa) - Uno degli appuntamenti di oggi è senz'altro l'incontro al MIMIT sui temi di politica industriale tra il ministro"E' stato un incontro positivo, molto costruttivo, che ci ha permesso di delineare quale potrebbe essere la strada da percorrere insieme nei prossimi mesi per incentivare la politica industriale", ha fatto sapere il Minsitro Urso al termine dell'incontro con il presidente Orsini. "Abbiamo iniziato la settimana con l'incontro con i sindacati e l'abbiamo chiusa con Confindustria e in questi giorni abbiamo portato a soluzioni alcune crisi di impresa" ha aggiunto. "e" ha concluso il Ministro."Un incontro positivo, abbiamo parlato delle politiche industriali italiane ed europee, di diversi capitoli. C'era grande aspettativa su industria 5.0, bisogna fare presto, il 2026 arriva veloce, per mettere i fondi a terra il prima possibile". Questo il commento del numero uno degli Industriali Orsini. "Abbiamo parlato del progetto Case - ha aggiunto - a noi serve attrarre lavoratori che arrivano da altre città italiane e dall'estero, perchè è inconfutabile che manca personale alla nostra impresa.Le cose che abbiamo trattato andranno anche verso un ragionament", ha aggiunto Orsini.