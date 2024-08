Riba Mundo Tecnología, ricavi salgono a 228,6 milioni di euro nel primo semestre

Riba Mundo Tecnología

(Teleborsa) -, tech company quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nei Big Data nel segmento B2B dell'elettronica di consumo, ha chiuso ilconpari a 228,6 milioni di euro, evidenziando un incremento del 24,5% rispetto a 183,6 milioni del primo semestre 2023. Il risultato include 3,2 milioni di ricavi generati da ePRICE IT consolidata per il 67% a partire dal 30 marzo 2024.Ildi Riba Mundo stand alone sono pari a 35.761 unità nell'1H 2024, in crescita del 45% rispetto alle 24.659 unità nell'1H 2023, mentre ilsupera le 2 milioni di unità attestandosi a 2.198.224 unità nell'1H 2024, in crescita del 57% rispetto alle 1.495.038 unità nell'1H 2023."Con la disamina dei risultati del primo semestre del 2024 diamodel Gruppo Riba Mundo - ha commentatodi Riba Mundo Tecnología - I ricavi consolidati crescono del 24,5% a 228,6 milioni di euro, gli ordini crescono del 45% a 35.761 unità e i pezzi venduti del 57% superando le 2 milioni di unità. Prosegue inoltre la strategia di diversificazione delle categorie merceologiche e geografica in linea con quanto comunicato in precedenza. Siamo infine soddisfatti dei primi risultati conseguiti da ePRICE IT con una crescita del 356% semestre su semestre e che dal 30 marzo abbiamo iniziato a consolidare al 67%. Continueremo ad essere focalizzati per dare attuazione delle linee guida strategiche di sviluppo sia per Riba che per ePRICE IT, confidenti della bontà del progetto".