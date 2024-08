Seduta negativa in Borsa. Piazza Affari in calo

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Ferrari

Fineco

ERG

Moncler

Philogen

Comer Industries

Industrie De Nora

OVS

Sanlorenzo

Juventus

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini, mentre i future sugli indici statunitensi lasciano presagire una partenza debole per la borsa di Wall Street, in attesa del dato sui sussidi alla disoccupazione negli USA.Sul fronte valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,093. L'continua gli scambi a 2.411,8 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,22%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 75,3 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +146 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,68%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,63%, vendite su, che registra un ribasso dell'1,17%, e seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,11%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell'1,17% sul; sulla stessa linea, ilperde l'1,18%, continuando la seduta a 33.542 punti.Giornata nera a Piazza Affari: tutti i titoli ad alta capitalizzazioneLe peggiori performance si registrano su, che ottiene -2,83%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,75%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,63%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,62%.Tra i(+1,40%) e(+0,62%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,79%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,75%.scende del 3,01%.Calo deciso per, che segna un -3,01%.Tra i dati01:50: Partite correnti (atteso 1.790 Mld ¥; preced. 2.850 Mld ¥)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 241K unità; preced. 249K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,6%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,4%; preced. 0,2%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -0,9%; preced. -0,8%).