SIMET Soluzioni Energetiche acquisisce ramo azienda public lighting di Global Power Service

(Teleborsa) -, società attiva nei servizi di efficienza energetica per la pubblica amministrazione del Nord Italia, ha perfezionato l'acquisizione del ramo di. che gestisce 11 concessioni comunali con una durata residua dei contratti superiore a 10 anni.Con questa acquisizione, che porta in dote più di 10mila punti luce in comuni del Veneto, Lombardia e Piemonte e una popolazione servita di circa 60mila abitanti,– fa sapere la società in una nota – supera i 100 comuni serviti, per oltre 140mila punti luce distribuiti nelle tre regioni sopracitate e in Toscana per un totale di popolazione servita pari a circa 700mila abitanti."L'acquisizione – si legge nella nota – rappresenta un primo importante tassello del percorso di sviluppo di SIMET SE sul territorio italiano tracciato dalche intende sostenere la crescita dell'azienda anche in altri settori in rapida espansione del mercato dell'efficienza energetica, tra cui la gestione delle infrastrutture di riscaldamento e la fornitura di energia rinnovabile a enti pubblici e comunità locali, nonché servizi innovativi per le smart city".. sono stati assistiti dallo studio internazionale Gianni & Origoni.. è stata assistita dallo studio legale Pirola Pennuto Zei & Associati.