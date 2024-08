Sostenibilità, commercialisti presentano documento sui fattori Esg nella valutazione d'azienda

(Teleborsa) - "I fattori ESG nella valutazione d'azienda: la costruzione della base informativa" è il titolo del documento curato dallaalla quale è delegato il presidente della categoriaLa pubblicazione – fanno sapere i commercialisti in una nota – è una guida operativa che mira a supportare i professionisti lungo il processo estimativo delle PMI italiane che intraprendono percorsi di implementazione dei fattori ESG su base volontaria. Nel documento sono state approfondite e tracciate le modalità operative per giungere a raccogliere e collezionare in maniera organica il set documentale necessario e prodromico al successivo processo valutativo.Le informazioni fornite – spiega la nota – sono essenzialmente di carattere indicativo, non potendosi ridurre ad un mero esercizio compilativo, considerate le pressoché illimitate possibilità e configurazioni che i fattori ESG possono avere nei diversi settori in cui operano le imprese."I fattori ESG – afferma– hanno una rilevanza trasversale, che partendo dagli obiettivi sostanziali che perseguono, caratterizzano il modello di business delle imprese e, conseguentemente, anche il processo tecnico professionale finalizzato a determinarne il loro valore. Gran parte del tratto caratteristico del processo valutativo afferente l'apprezzamento dell'impatto dei fattori ESG sul valore dell'azienda, pur non discostandosi dalle ordinarie impostazioni e tecniche sviluppate e costituenti basi consolidate nelle attività di stima, richiede all'esperto di sviluppare una spiccata sensibilità di natura qualitativa verso queste tematiche al fine di poterne apprezzare, e di conseguenza valorizzare, i possibili effetti e impatti sui fattori caratterizzanti il modello di business dell'impresa che più o meno direttamente incidono sulle logiche di creazione di valore".