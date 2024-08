Sviluppo sostenibile, Mediocredito Centrale: giudizio positivo dall’ISS

(Teleborsa) - Mediocredito Centrale ha ricevuto, dall’che, con un giudizio positivo su tutti i parametri considerati, conferma il contributo che la banca può dare nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dall’Agenda 2030 dell’ONU.Grazie a questa valutazione, spiega una nota,, infatti, potrà offrire finanziamenti per aiutare le piccole e medie imprese ad affrontare le sfide globali della sostenibilità, diventando così attore responsabile e impegnato nel miglioramento dell'intera catena del valore.In particolare, i, hanno avuto lo scopo di verificare la Sustainability Quality di MCC attraverso l’analisi del Social Financing Framework, su cui la banca risulta “allineata”, la sua conformità agli obiettivi di sviluppo sostenibile, per la quale è stato rilasciato un parere “positivo”, e la corrispondenza tra gli strumenti finanziari social e la strategia di sostenibilità di MCC, ritenuta “coerente” dalla ISS-Corporation.“Il parere della ISS-Corporation è diperché riconosce il forte contributo sociale che possiamo dare con il nostro lavoro”, ha commentato. “Grazie a questo riconoscimento, che tiene conto della mission del Gruppo di perseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030,che vogliono investire in uno sviluppo sostenibile e duraturo nel tempo”.