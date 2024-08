Tenax International, EnVent conferma target price e Outperform

Tenax International

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha confermato aper azione ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e uno dei principali produttori in Europa di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale ed igiene urbana, mantenendo anche ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 95%.Gli analisti scrivono che l'acquisizione di Esagono descrive una, accompagnata da investimenti di risorse aggiuntive. I risultati preliminari del primo semestre del 2024 e ilsono coerenti con le performance previste per il 2024. EnVent mantiene le stime 2024-26.