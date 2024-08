Under Armour alza guidance dopo primo trimestre sopra le attese

Under Armour

(Teleborsa) -, azienda statunitense attiva nel settore dell'abbigliamento sportivo, ha chiuso ildell'anno fiscale 2025 (terminato il 30 giugno 2024) conscesi del 10 percento a 1,2 miliardi di dollari. Il margine lordo è aumentato di 110 punti base al 47,5 percento, guidato principalmente da livelli inferiori di sconto nel business diretto al consumatore e da costi di prodotto inferiori.Laè stata di 305 milioni di dollari, mentre l'è stato di 4 milioni di dollari. Su base rettificata, l'azienda ha guadagnato 1 centesimo per azione rispetto alle previsioni di una perdita compresa tra 8 e 10 centesimi."Siamoper il marchio Under Armour e soddisfatti dei nostri risultati del primo trimestre fiscale 2025 che hanno superato le aspettative - ha affermato il presidente e CEO di Under Armour Kevin Plank - La nostra rinnovata energia e il nostro allineamento si stanno dimostrando fattori abilitanti fondamentali mentre lavoriamo per offrire prodotti e narrazione superiori, guidando al contempo l'efficienza, riducendo l'attività promozionale e la complessità"."Con la più forte organizzazione di prodotto che abbiamo avuto in molti anni e una leadership del marchio rafforzata, siamo fiduciosi nella nostra capacità di elevare il nostro design e innovazione nelle prossime stagioni ecome loro marchio di scelta", ha aggiunto.La societàutili rettificati per azione per l'tra 19 e 22 centesimi, leggermente al di sopra del precedente intervallo previsto di 18-21 centesimi. Inoltre, prevede che i ricavi saranno in calo a un tasso "low double-digit".