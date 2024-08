Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

energia

beni di consumo secondari

materiali

informatica

Apple

Merck

Procter & Gamble

Salesforce

Amgen

Walt Disney

Intel

Home Depot

Fortinet

Illumina

MercadoLibre

Datadog

AirBnb

DexCom

Broadcom

Nvidia

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, dopo un avvio in rialzo e un andamento altalenante e volatile nel corso della seduta.Iltermina con un calo dello 0,60%; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che archivia la seduta a 5.200 punti, in calo dello 0,77%. Negativo il(-1,16%); come pure, variazioni negative per l'(-0,78%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,55%) e(+0,46%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,44%),(-1,39%) e(-1,36%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,27%),(+1,21%),(+1,15%) e(+0,68%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,05%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,46%.In perdita, che scende del 4,24%.Calo deciso per, che segna un -3,25%.Tra idel Nasdaq 100,(+25,30%),(+4,07%),(+2,66%) e(+2,45%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -13,39%.Pesante, che segna una discesa di ben -7,88 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 5,32%.Sensibili perdite per, in calo del 5,12%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 241K unità; preced. 249K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,6%)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,6%)14:30: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3%)14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,73 Mln barili).