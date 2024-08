Zurich, nel primo semestre utile operativo record a 4 miliardi di dollari

Zurich

(Teleborsa) -archivia il primo semestre dell'anno con un utile operativo record e importanti progressi per il superamento di tutti gli obiettivi al 2025.L'di gruppo è in crescita del 7% a 4 miliardi di dollari, mentre l'sale a 3 miliardi di dollari, in aumento del 21% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.L'Utile operativo del, pari a 2,2 miliardi di dollari, è aumentato del 3% su base omogenea, con un combined ratio del 93,6%. I rendimenti del ramo Danni commercial si mantengono molto interessanti, con un combined ratio del 91,4% e un combined ratio del 96,4% per i rami Retail. L'Utile operativo delha raggiunto il livello record di 1,0 miliardi di dollari, grazie alla forte crescita in Europa., con un coeficciente Swiss Solvency Test (SST, solvency ratio) pari al 232%., ha commentato: “Sono molto soddisfatto di questi risultati, che riflettono un'in tutti i nostri business. Ciò ci consentirà di continuare a garantire forti rendimenti ai nostri azionisti. Le condizioni di mercato sono rimaste più favorevoli del previsto e oggi osserviamo moltein modo redditizio.”