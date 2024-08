Fainplast Ascoli Piceno: energia sostenibile con un'impianto di trigenerazione

(Teleborsa) - Realizzare un sistema per laefficiente e tecnologicamente all’avanguardia, in grado di contribuire concretamente alla. È l’obiettivo deldella potenza di 2,7 MW elettrici e 1,9 MW frigoriferi realizzato da- Energy & Sustainability Services Company specializzata in progetti nel settore dell’efficienza energetica e della decarbonizzazione - presso la, azienda all’avanguardia nella produzione di materiale plastico in forma granulare utilizzato in un gran numero di settori.Il progetto, realizzato da Genera nell’ambito di un contratto di Noleggio Operativo di durata decennale, rientra nelleche Genera Group offre ai propri clienti industriali per laefficiente di energia e per la conseguente riduzione dei consumi. Quello di Ascoli Piceno è un impianto di trigenerazione estremamente efficiente, realizzato con la collaborazione di AB Energy e Noleggio Energia, che ha la capacità di generare caldo, freddo ed energia elettrica con unDa oggi è attivo l’innovativoimplementato con la collaborazione di EGO Energy, grazie al quale Genera potrà rendere continuativo e in tempo reale il proprio supporto nella gestione efficiente dei sistemi di generazione e consumo dell’energia.La trigenerazione permette dirispetto ai sistemi tradizionali, grazie alla produzione contemporanea di energia elettrica, termica e frigorifera sfruttando in modo efficiente il calore di scarto prodotto dalla combustione del gas metano: comporta, quindi, un minore impatto ambientale perché permette di produrre la stessa quantità di energia con un minor consumo di combustibili fossili. Inoltre, un sistema di generazione "in house"di approvvigionamento energetico dell’azienda, riducendo l’esposizione alle eventuali interruzioni della rete elettrica nazionale. La trigenerazione, inoltre, può essere alimentata anche da, biogas o biometano, consentendo di sfruttare al meglio il potenziale delle fonti di energia rinnovabile e azzerare le emissioni di CO2 del sito produttivo."L’impianto realizzato per la Fainplast è un modello virtuoso adatto a diverse tipologie di aziende, non solo di grandi dimensioni, che intendonoriducendone l’impatto ambientale- ha dichiarato– Il caso della Fainplast è una testimonianza della capacità di Genera Group di affiancare il sistema produttivo italiano nella ricerca dellenel settore dell’efficienza energetica e della decarbonizzazione".