Banche giapponesi, generazione utili e buffer di capitale attenuano impatto volatilità

(Teleborsa) - L'indice azionario Nikkei 225 è sceso di oltre il 12% il 5 agosto e ha recuperato il 10% il giorno successivo. Il 7 agosto, lo yen si è indebolito di oltre il 2% dopo che la Bank of Japan ha dichiarato che non avrebbe aumentato i tassi finché i mercati fossero stati instabili, a seguito di un precedente aumento dello yen e di un impatto sui carry trade. Lo scrive Morningstar DBRS in un report sulle(MUFG Bank; Sumitomo Mitsui Banking Corporation; Mizuho Bank), sostenendo che la capacità di generare utili e i buffer di capitale attenuano l'impatto negativo dell'estrema volatilità.Secondo l'agenzia di rating, l'è stato positivo per gli utili delle tre mega-banche giapponesi e prevede che ciò continuerà. Nel frattempo, la volatilità del mercato è generalmente favorevole per il reddito da trading.Viene fatto notare che le mega-banche giapponesi detengono significativeincrociate tramite azioni giapponesi oltre alle partecipazioni in titoli di Stato giapponesi; tuttavia, negli ultimi anni hanno attivamente liquidato queste partecipazioni in titoli.oltre il minimo normativo erano ampi alla fine dell'F2023 e i coefficienti CET1 delle banche continueranno probabilmente a beneficiare della migliore capacità delle banche di generare utili, che offre spazio per assorbire gli shock."La redditività delle mega-banche giapponesi è in tendenza al rialzo in gran parte grazie a un contesto di tassi di interesse più elevati, in contrasto con un lungo periodo di tassi ultra-bassi, e questo dovrebbe continuare - ha affermatodi Morningstar DBRS - Inoltre, se la recente significativa volatilità delle azioni giapponesi dovesse continuare, riteniamo improbabile che abbia un impatto materiale sulla strategia di capitale delle banche a questo punto".