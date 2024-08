REVO Insurance, buyback per oltre 64 mila euro

REVO Insurance

(Teleborsa) -ha comunicato che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 5 al 9 agosto 2024 haad un prezzo medio di 8,9870 euro, per uncomplessivo pari aAttualmente la Società ha in portafoglio un totale di 898.066 azioni proprie pari a circa il 3,648% circa del capitale sociale, comprendente le sole azioni ordinarie.Intanto, a Piazza Affari, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente per, che si posiziona a 9,18 euro.