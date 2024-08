WIIT, azioni proprie al 6,94% del capitale sociale

WIIT

(Teleborsa) -, in esecuzione della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 4 Maggio 2023, ha comunicato di averdal 5 al 9 agosto 2024, complessivamente, al prezzo medio unitario di 20,5500 euro per azione, per unpari aDall’inizio del programma il Player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali, ha acquistato 16.400 azioni ordinarie (pari allo 0,06% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 335.680,92 euro, e in seguito agli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 1.944.837 azioni proprie, pari a circa il 6,94% del capitale sociale.Intanto, a Piazza Affari, amplia il margine di guadagno, rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 20,35 euro.