Borse europee positive, Milano inclusa

(Teleborsa) - Finale positivo per le principali borse europee che hanno trascorso la prima parte della seduta all'insegna della cautela in attesa dei prezzi alla produzione , negli Stati Uniti che, saliti meno delle attese, hanno rafforzato le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, nella riunione di settembre. Ora gli occhi degli investitori sono puntati sui, in arrivo domani.Tra le notizie di giornata,ha firmato con Ardian e Daphne 3 l'accordo per la vendita della quota residuale in, che si basa su una valutazione delle azioni Inwit pari a 10,43 euro e comporta per TIM un incasso, aggiuntivo rispetto alla guidance 2024, di circa 250 milioni di euro. Sempre nel settore delle telecomunicazioni, in seguito all'annuncio dell'acquisizione di Vodafone Italia,ha formalmente notificato la transazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.Sul fronte macroeconomico, ildel Regno Unito si è attestato al 4,2% a giugno, rispetto al 4,4% del mese precedente e al 4,5% previsto dagli analisti; inl'inflazione di luglio è stata confermata in rallentamento al 2,8% su base annua; inil sentiment degli investitori è sceso più del previsto ad agosto, registrando un calo dell'indice della fiducia economica a 19,2 punti dai 41,8 punti di luglio., mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Intanto la piazza Newyorkese è positiva con l', che segna un incremento dell'1,13%.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,095. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.469,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,76%) si attesta su 78,65 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +141 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,57%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,48%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,3%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,35%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che termina a 32.006 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 34.118 punti.A Piazza Affari risulta che ilnell'ultima è stato pari a 1,73 miliardi di euro, con un incremento di ben 194,7 milioni di euro, pari al 12,70% rispetto ai precedenti 1,53 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,28 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,35 miliardi di azioni del 13/08/2024.di Milano, troviamo(+2,43%),(+1,45%),(+1,40%) e(+1,29%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,45%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,24%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,04%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,02%.del FTSE MidCap,(+3,95%),(+2,85%),(+1,82%) e(+1,67%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,03%.Calo deciso per, che segna un -2,29%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'2,00%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,70%.Tra i dati01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%)08:00: Tasso disoccupazione (atteso 4,5%; preced. 4,4%)08:00: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 14,5K unità; preced. 36,2K unità)09:00: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,5%; preced. 0,4%)09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,8%; preced. 3,4%).