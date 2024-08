Eligo riammessa in Borsa dopo riapprovazione bilancio 2023

Eligo

(Teleborsa) -, Fashion Tech Company quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO), è statadopo la riapprovazione del bilancio 2023 e la relazione della società di revisione. In particolare, RSM ha dichiarato l’impossibilità di esprimere un giudizio poiché ilI revisori ricordano che, nel corso dell'esercizio 2023, ilha realizzato unapari a 2,9 milioni di euro (al 31 dicembre 2022 una perdita pari a 942 euro migliaia) e al 31 dicembre 2023 presenta un patrimonio netto positivo pari a 401 mila euro (al 31 dicembre 2022 pari a 2.305 migliaia di euro).Inoltre, l'complessivo del Gruppo alla medesima data risulta negativo per 1.024 migliaia di euro; l'al 31 dicembre 2023 risulta pari a 1.737 migliaia di euro ed è costituito, principalmente, da debiti verso fornitori per 889 euro migliaia, da debiti verso banche per 582 mila euro, da debiti verso altri finanziatori per 117 mila euro e da debiti verso erario ed istituti previdenziali per 101 mila euro.RSM sottolinea cheevidenze e descritte in nota integrativa consolidata lea sostegno della continuità aziendale della capogruppo, né è stato fornito un piano di Gruppo che evidenzi gli impatti delle stesse sulla situazione economico-finanziari e patrimoniale futura del Gruppo, avendo disatteso il piano approvato nell'esercizio precedente, mostrando l'evoluzione prevedibile della gestione e la capacità del Gruppo di recuperare gli attivi e di far fronte ai debiti scaduti e alle obbligazioni in essere, iscritti nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.