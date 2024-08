L'indice delle società High Tech italiane si è mosso in lieve rialzo (+0,46%), andamento rialzista per Eurotech

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

media capitalizzazione

Reply

Ftse SmallCap

Eurotech

TXT E-solutions

ITway

(Teleborsa) - Buona tenuta per ilche evidenzia un andamento poco superiore all'Ilha aperto a 111.257,2, in rialzo dello 0,46% rispetto alla vigilia, in raffronto all'che consolida su 1.080.Tra i titoli adel comparto tecnologia, piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,67%.Tra le azioni del, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 3,19%.Risultato positivo per, che lievita del 3,12%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,54% sui valori precedenti.