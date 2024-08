Artigianato in crisi, Codacons: rischio desertificazione urbana e isolamento sociale

(Teleborsa) - Per ilservono, per arrestare l’emorragia di artigiani in atto nel nostro Paese: in assenza di misure concrete, infatti, il, privi di luoghi di incontro e conoscenza, privi di iniziative dedite al presidio e alla valorizzazione del territorio. Contesti caratterizzati da fenomeni di impoverimento e isolamento sociale destinati ad aggravarsi sempre di più.Per l’Associazione, che in occasione del premiodedica una categoria specifica all’artigianato - cuore pulsante delle comunità locali - sottolineandone la centralità nel sistema produttivo italiano, invertire il trend attuale è un obbligo morale, sociale ed economico.Per farlo occorrevalorizzandone le caratteristiche e promuovendone i frutti. All’artigianato italiano, ricco di talenti e maestrìe, mancano competenze digitali e canali di orientamento e formazione adeguati: interventi ad hoc possono però sopperire a questi eterni problemi del settore, garantendo alle imprese artigianali italiane le armi necessarie per competere nello scenario globale."Molti giovani hanno uno scarso interesse per il lavoro manuale perché sottoposti a modelli e valori sbagliati", dichiara il. "Se non si interviene su questa immagine sbagliata, evidenziando invece il talento unico, la creatività e la possibilità di crescita delle aziende artigianali,", conclude.