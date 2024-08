Energia: ENEA al Meeting di Rimini con efficienza energetica e CER

(Teleborsa) - Un’applicazione in grado disia a livello energetico che di vulnerabilità strutturale, un progetto ideato per rendere le parrocchie più efficienti e sostenibili nel solco dell’Enciclica Laudato sì per la salvaguardia della Casa Comune. Ma ancheche intendono risparmiare in bolletta,che aspirano a diventare green influencer e per studenti e professionisti che vogliono diventare esperti nella gestione dell'energia.Sono solo alcune delle proposte che, in programma. Lo stand espositivo, situato nella Piazza Oasi Energetica del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al Padiglione A3, ospiterà talk, tavole rotonde e giochi che metteranno in primo pianocon focus su efficienza energetica e comunità energetiche rinnovabili. Inoltre, i ricercatori dell’ENEA saranno a disposizione del pubblico per approfondimenti e spiegazioni. È anche previsto un ‘serious game’ che vede come ambiente di gioco un condominio in cui i concorrenti devono raggiungere il massimo livello di efficienza energetica.In particolare, nel corso della Manifestazione verrà fornito ampio spazio al Programma Nazionale "Italia in Classe A", promosso dal MASE e realizzato da ENEA, di cui è parte integrante la campagna di comunicazione "" volta aper la crescita sostenibile del Paese e a far sì che cittadini, imprese e PA mettano in campo azioni concrete per ridurre il consumo energetico nella vita quotidiana e professionale.Anche le attività e gli strumenti ENEA per la promozione e lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili attraverso modelli di nuova generazione saranno al centro della presenza ENEA al Meeting di Rimini. Dal simulatore, l’applicativo web finalizzato alla valutazione energetica, economica e finanziaria per la formazione di comunità energetiche rinnovabili e di gruppi di autoconsumatori, all’Osservatorio ideato per, collaborando con le istituzioni alla predisposizione di politiche abilitanti, i ricercatori ENEA presenteranno modelli smart destinati ad condurre il sistema Paese verso i traguardi dalla transizione digitale, energetica, ecologica e culturale."L'energia è la risorsa più importante e preziosa a disposizione dell'umanità. Senza di essa, non potremmo alimentare la tecnologia, che è la chiave della nostra sopravvivenza e del nostro progresso. È quindi essenziale– sottolinea. Le risorse del pianeta utilizzate per produrre energia si sono ridotte drasticamente, rendendo ancora più urgente la necessità di soluzioni sostenibili. La scienza alla base della tecnologia, ci permette di sviluppare queste soluzioni innovative. In questo contesto - prosegue - il nostro impegno in ENEA è rivolto a creare e promuovere tecnologie, modelli, strumenti e politiche che possano guidare il Paese verso una transizione energetica, ecologica e culturale"."Questo percorso si inserisce perfettamente nel solco tracciato dall'Enciclica Laudato si', che ci invita a prenderci cura della Casa Comune attraverso un uso responsabile e sostenibile delle risorse. Solo così potremo assicurare un futuro migliore per le generazioni presenti e future, in armonia con l'ambiente e con giustizia sociale" conclude Disi.