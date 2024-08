(Teleborsa) - Nel mese di giugno 2024, la bilancia delle partite correnti dell'Area Euro ha chiuso con un surplus di 50,5 miliardi di euro, in aumento rispetto all'attivo di 37,6 miliardi di euro di maggio (rivisto da un preliminare di 36,7 miliardi). Le stime degli analisti erano per un avanzo di 37 miliardi.Su base non destagionalizzata, si registra un avanzo di 52,4 miliardi dai 9,6 miliardi del mese precedente. È quanto ha rilevato dalla BCE.