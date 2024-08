Milano e Borse europee toniche su speranze tassi e tregua Medioriente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, sulla stessa scia rialzista di Tokyo e Wall Street, chein merito al taglio dei tassi atteso per settembre. Frattanto, laha confermato unaA distendere il clima anche il, con Israele che ha accettato le ultime proposte USA, mentreSostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,108. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.509 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 73,21 dollari per barile, in netto calo dello 0,60%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,60%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,29%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,39%, e senza slancio, che negozia con un +0,17%.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,33%, proseguendo la serie positiva iniziata il 9 di questo mese; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 35.542 punti. In frazionale progresso il(+0,44%); con analoga direzione, poco sopra la parità il(+0,28%).Tra lea grande capitalizzazione, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,37%.Composta, che cresce di un modesto +1,28%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,22%.Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,14%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,16%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,66%.Tentenna, che cede lo 0,52%.Tra i(+1,74%),(+1,66%),(+1,08%) e(+1,02%).