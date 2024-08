Moody's conferma rating Mundys e AdR con outlook stabile

(Teleborsa) -oggi il rating, il rating senior unsecured Ba2 e il rating Ba2 dei titoli senior non garantiti in euro del programma EMTN di, uno dei più grandi e diversificati gruppi infrastrutturali al mondo. Allo stesso tempo, sono stati confermati i rating del programma EMTN senior unsecurede e del programma EMTN senior unsecered Baa2 dell'operatore aeroportuale(AdR).di entrambi gli emittenti restaLa decisione di confermare il merito di credito - spiega Moody's - tiene conto delladelle principali società controllate del gruppo, che hanno registrato una solida crescita del traffico nel 2023 e nel primo semestre del 2024, superando i livelli pre-pandemia in tutte le strade a pedaggio e nelle concessioni aeroportuali; nonché deiin linea con i rispettivi quadri normativi, che nella maggior parte dei casi sono legati all’inflazione. Ciò ha portato a unadi circa il 12% nel 2023, migliorando il margine EBITDA a circa il 60% per a livello consolidato., sostenuta principalmente da significativi aumenti tariffari all’inizio dell’anno, dalla continua crescita del traffico e dal consolidamento delle recenti acquisizioni."Nel complesso, ci aspettiamo che la- afferma l'agenzia di rating - dato il suo impegno a ridurre gradualmente il debito, che è aumentato di circa 4,2 miliardi di euro a 41,5 miliardi di euro (comprese le emissioni ibride) nel 2023, principalmente per l'attività di M&A del gruppo Abertis. Nel primo semestre del 2024, il gruppo ha già ridotto il proprio debito lordo di circa 1,5 miliardi di euro. Si prevede che ilfino a raggiungere quasi i".