Borsa di New York conclude in moderato rialzo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

materiali

utilities

Intel

McDonald's

3M

Walt Disney

American Express

Ross Stores

Take-Two Interactive Software

MongoDB

Microchip Technology

Palo Alto Networks

Warner Bros Discovery

Walgreens Boots Alliance

Alphabet

(Teleborsa) -, nonostante la conferma che la. Dopo le Minutes dell'incontro di politica monetaria di fine luglio, che hanno confermato quanto già scontato dai mercati, l'attenzione si sposta su, per capire se ci saranno altri tagli entro l'anno.Ilsi ferma a 40.890 punti, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,42%, portandosi a 5.621 punti. In moderato rialzo il(+0,53%); sulla stessa linea, leggermente positivo l'(+0,27%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,18%),(+1,15%) e(+0,74%).del Dow Jones,(+2,00%),(+1,43%),(+1,21%) e(+1,09%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,69%.Tra i(+4,25%),(+3,40%),(+3,37%) e(+3,14%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,28%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,16%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,17%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,79%.