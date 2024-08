Borse europee aprono positive aspettando Powell. Milano in pole

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo lae l'andamento cauto dei mercati asiatici, in vista deldel Presidente della Fed,, a Jackson Hole. L''intervento chiuderà una settimana importantissima, che precede i possibilisia per la Fed che per la BCE.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,112. Lieve aumento dell', che sale a 2.492,9 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 73,04 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,61%.composta, che cresce di un modesto +0,3%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,22%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,43%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,66% a 33.529 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 35.692 punti.Leggermente positivo il(+0,34%); sui livelli della vigilia il(+0,16%).di Milano, troviamo(+1,46%),(+1,21%),(+1,19%) e(+1,10%).di Milano,(+2,11%),(+1,43%),(+1,31%) e(+1,22%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,38%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,55%.