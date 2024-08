Uber, accordo con Cruise per corse con veicoli a guida autonoma

Uber Technologies

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nei servizi di trasporto in auto e nelle consegne a domicilio e Cruise, Cruise, società statunitense di automobili a guida autonoma, hanno annunciato unaLe aziende hanno in programma dicon un numero dedicato di veicoli autonomi basati su Chevy Bolt. Una volta lanciata, quando un passeggero Uber richiede una corsa sull'app Uber, potrebbe avere la possibilità di far effettuare quel viaggio da un veicolo autonomo Cruise."Cruise ha la missione di sfruttare la tecnologia senza conducente per creare strade più sicure e ridefinire la vita urbana - ha affermato- Siamo entusiasti di collaborare con Uber per portare i vantaggi di una guida sicura, affidabile e autonoma a un numero ancora maggiore di persone, aprendo la strada a una nuova era di mobilità urbana"."Come più grande piattaforma di mobilità e consegna, crediamo che Uber possa svolgere un ruolo importante nell'aiutare a introdurre in modo sicuro e affidabile la tecnologia autonoma ai consumatori e alle città di tutto il mondo - ha affermato- Siamo entusiasti di collaborare con Cruise e non vediamo l'ora di lanciarla l'anno prossimo".