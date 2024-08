(Teleborsa) - Aggiornamento ore 15:50

Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il Future sul Natural Gas TTF, portandosi a 37,332 euro per Megawatt-Ora. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 37,933 e successiva a 39,424. Supporto a 36,441.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)