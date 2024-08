Borse europee deboli. Londra chiusa per festività

Nvidia

(Teleborsa) -, orfane oggi del faro di Londra rimasta chiusa per festività. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.Gli investitori guardano ai tagli dei tassi da parte delle banche centrali e aspettano ladimercoledì. Il presidente della, Jerome Powell ha rafforzato le scommesse sulla riduzione del costo del denaro da parte della banca centrale, a settembre, lasciando la porta aperta ad altri tagli; la flessione della crescita salariale nel secondo trimestre spiana la strada per un taglio a settembre da parte della. In vista delle riunioni di settembre, gli investitori attendono in settimana la pubblicazione dei nuovi dati relativi all’inflazione su entrambe le sponde dell’Atlantico.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,37%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,49%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,52%.Avanza di poco lo, che si porta a +138 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,60%.resta vicino alla parità(-0,19%), senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 33.662 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 35.840 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,32%), spinta da voci di un interesse da parte di una cordata pronta a rilevare la quota di Vivendi.Bene inoltre:(+1,21%),(+1,06%) e(+1,00%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,65%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,59%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,59%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,56%.di Milano,(+1,57%),(+1,51%),(+1,36%) e(+1,19%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,29%.scende del 2,03%.Calo deciso per, che segna un -1,94%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,48%.Tra i dati09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. -3,2%)10:00: Indice IFO (atteso 86 punti; preced. 87 punti)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 4%; preced. -6,6%)08:00: PIL, trimestrale (atteso -0,1%; preced. 0,2%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%).